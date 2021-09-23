Рецепты согревающих напитков: теплый сидр, яблочный сок с ромом и эгг-ног

Ничто так не согревает замерзшее тело и уставшую душу в холодную пасмурную погоду, как пара чашечек горячего напитка с капелькой душистого рома, сидра или вина, сообщает Beauty HUB.

Горячий сидр с апельсинами

Горячий сидр с апельсинами

Ингредиенты:

  • цедра одного апельсина;
  • 2 л яблочного сидра;
  • 2 столовые ложки меда;
  • 5 целых горошин душистого перца;
  • 6 целых бутончика гвоздики;
  • щепотка молотого мускатного ореха;
  • кусок имбиря 2,5-3 см, нарезанный тонкими ломтиками;
  • 8 палочек корицы.

Приготовление.

  1. С помощью овощечистки очистите цедру апельсина, чтобы получились длинные полоски.
  2. Вылейте сидр в небольшую кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте туда мед, душистый перец, гвоздику, мускатный орех, имбирь и цедру апельсина.
  3. Уменьшите огонь до минимума, чтобы напиток не кипел. Нагревайте без крышки 30 минут.
  4. Разлейте по чашкам и подавайте теплым с палочками корицы.

Горячий яблочный сок с темным ромом и корицей

Горячий яблочный сок с темным ромом и корицей

Ингредиенты:

  • 30 мл темного рома;
  • 1 палочка корицы;
  • 200 мл горячего яблочного сока;
  • корица, сахар и ломтики яблока для украшения.

Приготовление.

  1. Смешайте сахар с корицей. Намочите ободок стакана водой и окуните в сахарную смесь, чтобы она осталась на стакане как манжет.
  2. Нагрейте яблочный сок.
  3. Налейте ром в стакан.
  4. Разломать и добавить палочку корицы.
  5. Добавьте дымящийся яблочный сок.
  6. Украсьте стакан долькой яблока, которую потом можно съесть, попивая напиток.

Классический эгг-ног

Классический эгг-ног

Ингредиенты:

  • 2 стакана жирных сливок (33%);
  • ½ стакана сахара;
  • ¼ чайная ложка мускатного ореха;
  • 4 больших яйца;
  • ¾ стакана коньяка.

Приготовление.

  1. В небольшую кастрюлю вылейте сливки, сахар и мускатный орех. Доведите до кипения.
  2. В блендере взбейте яйца на низкой скорости в течение одной минуты. Пока взбиваете, постепенно добавляйте туда смесь горячих сливок. Взбивайте до образования пены.
  3. Финальный шаг — добавьте бренди и перемешайте. Подавайте теплым. Сверху можно посыпать тертым шоколадом или какао.

Все напитки готовятся достаточно быстро и легко. Надеемся, вам понравится! А мы пока будет готовить для вас новые горячие подборки рецептов, чтобы Новый год был теплым и уютным.

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