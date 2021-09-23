Рецепты согревающих напитков: теплый сидр, яблочный сок с ромом и эгг-ног

Ничто так не согревает замерзшее тело и уставшую душу в холодную пасмурную погоду, как пара чашечек горячего напитка с капелькой душистого рома, сидра или вина, сообщает Beauty HUB.

Горячий сидр с апельсинами

Ингредиенты:

цедра одного апельсина;

2 л яблочного сидра;

2 столовые ложки меда;

5 целых горошин душистого перца;

6 целых бутончика гвоздики;

щепотка молотого мускатного ореха;

кусок имбиря 2,5-3 см, нарезанный тонкими ломтиками;

8 палочек корицы.

Приготовление.

С помощью овощечистки очистите цедру апельсина, чтобы получились длинные полоски. Вылейте сидр в небольшую кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте туда мед, душистый перец, гвоздику, мускатный орех, имбирь и цедру апельсина. Уменьшите огонь до минимума, чтобы напиток не кипел. Нагревайте без крышки 30 минут. Разлейте по чашкам и подавайте теплым с палочками корицы.

Горячий яблочный сок с темным ромом и корицей

Ингредиенты:

30 мл темного рома;

1 палочка корицы;

200 мл горячего яблочного сока;

корица, сахар и ломтики яблока для украшения.

Приготовление.

Смешайте сахар с корицей. Намочите ободок стакана водой и окуните в сахарную смесь, чтобы она осталась на стакане как манжет. Нагрейте яблочный сок. Налейте ром в стакан. Разломать и добавить палочку корицы. Добавьте дымящийся яблочный сок. Украсьте стакан долькой яблока, которую потом можно съесть, попивая напиток.

Классический эгг-ног

Ингредиенты:

2 стакана жирных сливок (33%);

½ стакана сахара;

¼ чайная ложка мускатного ореха;

4 больших яйца;

¾ стакана коньяка.

Приготовление.

В небольшую кастрюлю вылейте сливки, сахар и мускатный орех. Доведите до кипения. В блендере взбейте яйца на низкой скорости в течение одной минуты. Пока взбиваете, постепенно добавляйте туда смесь горячих сливок. Взбивайте до образования пены. Финальный шаг — добавьте бренди и перемешайте. Подавайте теплым. Сверху можно посыпать тертым шоколадом или какао.

Все напитки готовятся достаточно быстро и легко. Надеемся, вам понравится! А мы пока будет готовить для вас новые горячие подборки рецептов, чтобы Новый год был теплым и уютным.