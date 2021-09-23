Рецепты согревающих напитков: теплый сидр, яблочный сок с ромом и эгг-ног
Ничто так не согревает замерзшее тело и уставшую душу в холодную пасмурную погоду, как пара чашечек горячего напитка с капелькой душистого рома, сидра или вина, сообщает Beauty HUB.
Горячий сидр с апельсинами
Ингредиенты:
- цедра одного апельсина;
- 2 л яблочного сидра;
- 2 столовые ложки меда;
- 5 целых горошин душистого перца;
- 6 целых бутончика гвоздики;
- щепотка молотого мускатного ореха;
- кусок имбиря 2,5-3 см, нарезанный тонкими ломтиками;
- 8 палочек корицы.
Приготовление.
- С помощью овощечистки очистите цедру апельсина, чтобы получились длинные полоски.
- Вылейте сидр в небольшую кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте туда мед, душистый перец, гвоздику, мускатный орех, имбирь и цедру апельсина.
- Уменьшите огонь до минимума, чтобы напиток не кипел. Нагревайте без крышки 30 минут.
- Разлейте по чашкам и подавайте теплым с палочками корицы.
Горячий яблочный сок с темным ромом и корицей
Ингредиенты:
- 30 мл темного рома;
- 1 палочка корицы;
- 200 мл горячего яблочного сока;
- корица, сахар и ломтики яблока для украшения.
Приготовление.
- Смешайте сахар с корицей. Намочите ободок стакана водой и окуните в сахарную смесь, чтобы она осталась на стакане как манжет.
- Нагрейте яблочный сок.
- Налейте ром в стакан.
- Разломать и добавить палочку корицы.
- Добавьте дымящийся яблочный сок.
- Украсьте стакан долькой яблока, которую потом можно съесть, попивая напиток.
Классический эгг-ног
Ингредиенты:
- 2 стакана жирных сливок (33%);
- ½ стакана сахара;
- ¼ чайная ложка мускатного ореха;
- 4 больших яйца;
- ¾ стакана коньяка.
Приготовление.
- В небольшую кастрюлю вылейте сливки, сахар и мускатный орех. Доведите до кипения.
- В блендере взбейте яйца на низкой скорости в течение одной минуты. Пока взбиваете, постепенно добавляйте туда смесь горячих сливок. Взбивайте до образования пены.
- Финальный шаг — добавьте бренди и перемешайте. Подавайте теплым. Сверху можно посыпать тертым шоколадом или какао.
Все напитки готовятся достаточно быстро и легко. Надеемся, вам понравится! А мы пока будет готовить для вас новые горячие подборки рецептов, чтобы Новый год был теплым и уютным.