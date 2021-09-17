В центре Харькова в ресторане нашли застреленным мужчину

В Харькове в ресторане "Чили" сегодня днем нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Предварительно, погибшим является владелец этого ресторана - Олег Привалов, сообщает РБК-Украина.

По предварительным данным, которые предоставили в местной полиции, это было самоубийство. Погибший написал предсмертную записку. Однако правоохранители пока не подтвердили личность погибшего.﻿

Однако, по информации местного канала "Объектив", совершил самоубийство ресторатор Олег Привалов, который снимал это помещение в аренду.﻿

Других подробностей пока нет. На месте происшествия работают правоохранители.

Автор: Дмитрий Левицкий