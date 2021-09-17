В список для приватизации попали более 700 госпредприятий

Минэкономики опубликовало список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации в 2021–2023 гг. Госпредприятия могут быть проданы только после того, как будут внесены изменения в соответствующие законодательные акты, сказано в сообщении пресс-службы министерства, сообщает UBR.

Так, в список вошли 737 предприятий, а первая пятерка выглядит так:

"Центрэнерго";

"Объединенная горно-химическая компания";

"Турбоатом";

"Укрспирт";

"Львовуголь".

В перечень также попал "Одесский припортовый завод".

Отмечается, что на сегодня часть этих предприятий уже переданы в Фонд государственного имущества (ФГИ) для приватизации, а некоторые принадлежат к управлению различных министерств.

Правительство заложило в проект госбюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд грн – это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить до конца текущего года. При этом на финансирование мероприятий, связанных с проведением приватизации, предполагается выделить 149,8 млн грн.

Отметим, в среду, 15 сентября, Кабмин отказался от планов по приватизации пяти облэнерго: ОАО"Тернопольоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "Хмельницькоблэнрего".