Утверждена конкурсная комиссия по отбору членов ВККС

Высший совет правосудия назначила членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В нее вошли три иностранных эксперта, сообщает РБК-Украина.

В состав конкурсной комиссии вошли:



Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;

Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;

Стивен Маркмен - председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;

Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда;

Евгений Мезенцев - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;

Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины" , - говорится в сообщении.

Напомним, у президента Владимира Зеленского рассчитывают, что обновленная ВККС может заработать уже до конца года.

Автор: Артем Горовенко