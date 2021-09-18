У людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность - прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака, сообщает Корреспондент.

В субботу 18 сентября, двенадцатый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке Зодиака Водолей.

Луна в Водолее - время для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом - психологии, социологии, астрологии и новыми общественными течениями.

Растущая Луна - это период, когда приступать к действиям необходимо только в том случае, если осознаете весь процесс до конца. У людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность. Человек становится более энергичным и удачливым в делах.

Суббота, 18 сентября, не особенно благоприятный день для любовных и других межличностных отношений. Повышена вероятность конфликтов и разногласий и в деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности, раздавать милостыню, делать подарки, выполнять просьбы других людей.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября

Овен (21.03 – 20.04)

К новой работе стоит приступать только после завершения старых дел. Иначе действия не будут плодотворными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды советуют не жить воспоминаниями в этот день. Иначе есть риск всю жизнь прожить во власти событий, которые уже прошли.

Близнецы (22.05 – 21.06)

В этот день звезды советуют отказаться от общения с близкими и друзьями. Есть риск серьезного конфликта.

Рак (22.06 – 22.07)

Звезды советуют разумно распоряжаться деньгами. Иначе потратить можно все, а в жизни необходима финансовая "подушка безопасности".

Лев (23.07 – 21.08)

В этот день лучше заняться любимым делом. Так мысли, как обещают звезды, придут в порядок.

​​Дева (22.08 – 23.09)

Звезды говорят, что судьба будет подавать знаки и сигнализировать о важных жизненных переменах, давая вам время для того, чтобы подготовиться к ним.

Весы (24.09 – 23.10)

Важно не тратить время на спор. Лучше заняться более полезное занятие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Не стоит сосредоточиваться на неприятных воспоминаниях. Помочь в этом может работа.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Звезды сулят звонок от давнего возлюбленного. Однако не рекомендуют упадать в чувства.

Козерог (22.12 – 20.01)

День благоприятен для любых бытовых хлопот. Все другие занятия пользы не принесут.

Водолей (21.01 – 18.02)

Хорошо в этот день вспомнить о причинах проблем с близкими. В них может крыться решение конфликта.

Рыбы (19.02 – 20.03)

У Рыб - это день творчества. Креатив благоприятно скажется на настроении.