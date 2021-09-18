Гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 сентября
У людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность - прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака Зодиака, сообщает Корреспондент.
В субботу 18 сентября, двенадцатый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке Зодиака Водолей.
Луна в Водолее - время для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом - психологии, социологии, астрологии и новыми общественными течениями.
Растущая Луна - это период, когда приступать к действиям необходимо только в том случае, если осознаете весь процесс до конца. У людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность. Человек становится более энергичным и удачливым в делах.
Суббота, 18 сентября, не особенно благоприятный день для любовных и других межличностных отношений. Повышена вероятность конфликтов и разногласий и в деловой сфере. День лучше посвятить благотворительности, раздавать милостыню, делать подарки, выполнять просьбы других людей.
Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября
Овен (21.03 – 20.04)
К новой работе стоит приступать только после завершения старых дел. Иначе действия не будут плодотворными.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцам звезды советуют не жить воспоминаниями в этот день. Иначе есть риск всю жизнь прожить во власти событий, которые уже прошли.
Близнецы (22.05 – 21.06)
В этот день звезды советуют отказаться от общения с близкими и друзьями. Есть риск серьезного конфликта.
Рак (22.06 – 22.07)
Звезды советуют разумно распоряжаться деньгами. Иначе потратить можно все, а в жизни необходима финансовая "подушка безопасности".
Лев (23.07 – 21.08)
В этот день лучше заняться любимым делом. Так мысли, как обещают звезды, придут в порядок.
Дева (22.08 – 23.09)
Звезды говорят, что судьба будет подавать знаки и сигнализировать о важных жизненных переменах, давая вам время для того, чтобы подготовиться к ним.
Весы (24.09 – 23.10)
Важно не тратить время на спор. Лучше заняться более полезное занятие.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Не стоит сосредоточиваться на неприятных воспоминаниях. Помочь в этом может работа.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Звезды сулят звонок от давнего возлюбленного. Однако не рекомендуют упадать в чувства.
Козерог (22.12 – 20.01)
День благоприятен для любых бытовых хлопот. Все другие занятия пользы не принесут.
Водолей (21.01 – 18.02)
Хорошо в этот день вспомнить о причинах проблем с близкими. В них может крыться решение конфликта.
Рыбы (19.02 – 20.03)
У Рыб - это день творчества. Креатив благоприятно скажется на настроении.