США посоветовали Украине не зацикливаться на "Северном потоке-2"

Украине нужно не зацикливаться на российском газе и маршрутах его доставки, включая "Северный поток-2". Стране следует усилить развитие атомной и возобновляемой энергии, чтобы быстрее интегрироваться в единое энергетической пространство Европы, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил старший советник Госдепа США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью журналу "Новое Время".

По его словам, Украине не следует зацикливаться на "Северном потоке-2", а нужно посмотреть в будущее. Представитель Госдепа отметил, что после запуска российского газопровода начнется большой энергетический переход и страна должна стать его частью. Для этого необходимо модернизировать энергетическую систему.

Хохштейн уточнил, что во время переговоров в США президент Владимир Зеленский подтвердил необходимость модернизации украинской энергетики.

По мнению американского дипломата, интеграции Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешевыми.

"Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны" , — сказал Хохштейн.

Он уточнил, что речь идет об изменении существующей корзины энергоресурсов. В частности, об отказе от угля и расширении источников возобновляемой и атомной энергии.