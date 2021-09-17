Беларусь вывезла до 10 000 мигрантов для гибридной атаки, - премьер Польши

Беларусь вывезла с Ближнего востока не менее 10 000 мигрантов для гибридной атаки на европейские страны. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вслед за небольшими группами нелегалов Беларусь может направить тысячи мигрантов в Литву и Польшу.

"На сегодня, по нашим данным, в Беларуси около 10 тысяч, а может быть и больше, но мы знаем об этом количестве людей, вывезенных с Ближнего Востока. В основном из Ирака, но также и из Сирии, чтобы осуществить эту гибридную атаку, эту провокацию режима (Александра, - ред.) Лукашенко, вдохновленную Минском и Москвой" , - заявил Моравецкий.

Он также обратил внимание на борьбу с белорусской пропагандой. По его словам, важно не допустить эффективности политики Лукашенко.

Автор: Юлия Бойко