В Минобороны сообщили сроки погашения задолженности перед военными

В Минобороны заявили, что решение относительно средств на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ может быть принято в ближайшее время, профинансировать все виды выплат Минобороны сможет в октябре, сообщает Экономическая правда.

"Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 года Постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии государственного бюджета на 2021-й год" , - объяснила﻿ заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, "настойчивая позиция Министерства обороны и конструктивный подход народных депутатов" позволили найти решение этого вопроса. В Минобороны объяснили, что в Раду как неотложный уже подали законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов.

Он предусматривает расходы, в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ. Голосование состоится в ближайшее время, добавили в Минобороны.