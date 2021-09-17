Российская торговая сеть "MERE" прекратит работу в Украине

Российская торговая сеть "MERE" прекратит свою работу в Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Будьте уверены, российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет. Подождите", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на уточнение, что магазины этой сети по-прежнему работают в г.Белая Церковь Киевской области и в г.Павлоград Днепропетровской области, несмотря на прозвучавшие ранее заверения секретаря СНБО в их закрытии.

Российская сеть дискаунтеров MERE - проект владельцев российской сети "Светофор".