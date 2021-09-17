Uklon начал "чистить" свою базу водителей

Служба такси Uklon в этом месяце может начать массовое отключение своих водителей от сервиса. Это связано с наплывом новых машин и повышением конкурентности на рынке, сообщает UBR.

Как рассказал один из водителей данной службы на профильном форуме, его Chevrolet Aveo 2005 года выпуска уже не подходит под требования компании.

"Ознакомился со списком отключаемых авто в конце сентября. Что ж, моя Aveoс "кондером" и чистым салоном 2005 года, и мой рейтинг за два года в 4,98 уже не котируется" , – говорится в отзыве.

В комментариях пользователи отмечают, что ужесточенные требования к автомобилям, учитывая неизменность тарифов на перевозки, необоснованные. В то же время количество машин и новых водителей растет.

"Очень много свежих машин, и причем недешевых, подключено к "Уклону". Таксует каждый третий. Очень много "подвезунов" на работу/с работы на свежих недешевых машинах (чисто отбить топливо)" , – отмечается на форуме.

На официальном сайте компании в перечне требований (для Киева) указывается, что машина должна быть не старше 2005 года. Также обязательные условия – чистое авто снаружи и в салоне, наличие ремней безопасности, отсутствие коррозии и повреждений кузова, неизношенные шины и украинская регистрация.

Отметим, что украинский сервис Uklon стал первым на территории страны, который позволяет вызвать такси через интернет. Создан он был в 2010 году. В феврале 2021-го Uklon заявил об отключении функции вызова машины по телефону.