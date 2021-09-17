КСУ обязал Раду изменить в УПК касательно пожизненного заключения

Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующими Основному закону ряд положений Уголовного кодекса. Верховной раде поручено внести изменения, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что КСУ признал неконституционной часть 1 статьи 81 и часть 1 статьи 82 УК Украины в части невозможности освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким для лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Решение КСУ основано на документах международного права, практике Европейского суда по правам человека, суда ЕС.

Кроме того, в решении КСУ учел практику конституционной юрисдикции европейских стран, а также западную научную доктрину.

КСУ обязал Верховную Раду безотлагательно привести эти положения УК Украины в соответствие с Конституцией Украины.

Автор: Дмитрий Кузнецов