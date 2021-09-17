Зеленский анонсировал два международных соревнования в Украине
Впервые в истории нашей страны в Украине пройдут чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирная зимняя Гимназиада-2023, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского в Telegram.
"Рад сообщить, что Украина впервые в истории студенческого спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду-2023. Убежден, мы проведем их на высоком уровне", — заявил глава государства.