Разумков рассказал о замене его охраны

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что пока он находится на больничном, ему начали менять охранников, однако он не расценивает это как давление, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается давления… С одной стороны, когда ты находишься на больничном, а тебе начинают менять охрану. Для кого-то – это, может быть, было бы давлением. Для меня - это не является давлением, потому что я до должности главы Верховной Рады обходился без охраны. Сейчас достаточно просто хожу по улицам, если мне надо, разговариваю с людьми. И уверен, что и после того, как закончится моя каденция, я не буду иметь охраны, так же сам буду ходить по улицам и смогу нормально смотреть людям в глаза. К сожалению, я не уверен, что все так смогут делать", - сказал Разумков в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу .

Как сообщалось, Разумков находится на самоизоляции в связи с коронавирусной болезнью.