США признали ошибочным удар по гражданским в Кабуле

США подтвердили, что переплутали террористов "Исламского государства" с мирными жителями и нанесли по последним удар беспилотником в Кабуле – погибли 10 гражданских лиц, сообщает Украинская правда.

По словам генерала Центрального командования США Кеннета Маккензи, удар был трагической ошибкой, в результате которой погибли 10 гражданских, передает BBC﻿.

Инцидент произошел за несколько дней до вывода войск США из Афганистана. Так, 29 августа погиб гуманитарный работник и девять членов его семьи, включая семь детей. Самому меньшему из погибших было два года.

Указывается, что американская разведка отслеживала машину, которая якобы была связана с террористами. Автомобиль гуманитарного работника был замечен на территории, связанной с "Исламской государством". Маршрут его передвижения якобы совпадал с другими разведывательными данными о планах террористов касательно нападения на аэропорт Кабула.

Во время наблюдения за автомобилем было видно, что люди грузили туда что-то, похожее с воздуха на взрывчатку. Потом оказалось, что это были емкости с водой, а не взрывчатка. Генерал Маккензи принес свои извинения.