Разумков, Стефанчук и Арахамия устроили перепалку в эфире

Между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, его первым заместителем Русланом Стефанчуком и председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией произошла словесная перепалка в прямом эфире из-за законопроекта об олигархах, который был направлен в Венецианскую комиссию.﻿ Дискуссия состоялась в эфире программы "Свобода слова", сообщает УНИАН.

"Здесь давления не было. Было обращение (уполномоченного ВР по правам человека) Людмилы Денисовой. На это письмо отреагировали четыре депутатские фракции и группы, и на самом деле у меня не было другого варианта, как отправить этот законопроект в Венецианскую комиссию, потому что это все четыре оппозиционные фракции. Была позиция уполномоченного ВР по правам человека. Поэтому я считаю, что я действовал в рамках того, в рамках того, о чем меня попросила часть Верховной Рады" , - пояснил Разумков.

Ему оппонировали Стефанчук и Арахамия. В частности, первый вице-спикер ВР заявил, что у него "двоякое отношение по поводу этого".

"Все законопроекты, которые были направлены в Венецианскую комиссию направлялись в редакции первого чтения до того, которые были поданы в парламент, или когда мы их рассматривали в первом чтении. Все шесть. Тогда ни разу не было предложения, мол давайте этого не делать" , - подчеркнул Разумков.

Арахамия спросил: "В чем общественная важность проверять через Венецианскую комиссию законопроект об олигархах?".

"Здесь нет общественной или не общественной важности, здесь есть позиция - равные права для всех в парламенте. Я это исповедовал, исповедовал, и буду исповедовать" , - ответил председатель ВР.

"Относительно отставки, ходят разговоры, много слухов сегодня в зале ВР, многое до меня доходит. Я говорил и говорю, я за должность держаться не буду. Я пришел на нее, чтобы работать, и буду работать дальше, если мне позволит это делать ВР. Процедуры отзыва председателя ВР с должности - более чем понятные и простые, определенные регламентом, законами, Конституцией... Но я сегодня продолжаю работать как председатель ВР, и в отставку точно не собираюсь" , - добавил Разумков.

Арахамия после его слов отметил, что они с председателем ВР в хороших отношениях.