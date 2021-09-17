Томаш Фиала не считает себя украинским олигархом

Основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала уверен, что не подходит под критерии "олигарха" – ни по Википедии, ни по критериям закона об олигархах, который передали для выводов в Венецианскую комиссию, сообщает Сегодня.

Как отметил Фиала в эфире "Свободы слова Савика Шустера", бизнес в Украине он начал с нуля и ничего в нашей стране не приватизировал. А большая часть активов была создана после 90-го года

"Если вы почитаете Википедию, кто такой олигарх – это может быть 5-10 человек в стране, которые имеют близкие отношения с властью, президентом, премьер-министром. И благодаря этим связям они зарабатывают деньги. У меня, к счастью, таких связей не было, наоборот с последними тремя президентами отношения были немножко натянутые" , – говорит бизнесмен.

Также Фиала отметил, что не подходит под три критерия закона об олигархах.

Who is Томаш Фиала

Томаш Фиала родился в 1974 году в Чехии. Он окончил Пражский университет экономики. В 1994 году начал карьеру инвестиционного банкира в Bayerische Vereinsbank в Праге. В 1996-м Томаш Фиала был направлен в Украину, где создал и возглавил региональный офис компании, со временем его компания превратилась в крупнейшего игрока на украинском фондовом рынке.

В 2000 году Томаш Фиала вернулся в Киев и вместе с украинскими партнерами основал собственную инвестиционную компанию Dragon Capital. С тех пор Dragon Capital выросла из небольшой инвесткомпании в крупнейший украинский инвестиционный банк с офисами в Киеве и Праге.

В мае 2014 года Фиала основал еженедельное издание "Новое Время" (со временем переименовано в "НВ"), а в июне – новостной сайт и Радио НВ. В январе 2021 DC купил контрольный пакет акций компании Treeum Holdings Limited, которая владеет интернет-изданиями "Минфин" и Finance.ua. В мае 2021 года приобрел "Украинскую правду".