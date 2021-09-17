Байден созывает онлайн-саммит ООН по вопросам пандемии

В среду, 22 сентября, президент Соединенных Штатов Джо Байден созывает виртуальный саммит по вопросам COVID на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Украинская правда.

"Эта встреча касается расширения и усиления наших совместных усилий по преодолению COVID-19, исходя из предыдущих собраний мировых лидеров и министров на таких форумах, как G7, G20 и Accelerator, чтобы объединить гражданское общество, общественные организации, благотворителей и промышленность вместе с мировыми лидерами и согласовать общее видение совместного преодоления COVID-19" , - говорится в пресс-службе Белого дома.

В частности, на саммите планируется рассмотреть следующие темы: