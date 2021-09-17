Обнародована повестка Рады на следующую неделю

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит антиолигархический и налоговый законы, а также в парламенте презентуют проект госбюджета на 2022 год, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram в пятницу, 17 сентября.﻿ Сегодня оборонный комитет рекомендовал антиолигархический закон президента №5599. При этом налоговый закон - еще в процессе, однако Рада утвердит законопроект №5600 (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений). Также в №5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а оптовики.

В то же время в опубликованной повестке этих законопроектов еще нет, однако депутат "уверен, что увидят их в зале после бюджета". Также во вторник, 21 сентября, пройдет презентация госбюджета-2022 (№6000).

"Посмотрим, кто проголосует за 5600 и может ждать "плюшки" в бюджете после сбора депутатских предложений к первому чтению" , - добавил Железняк.

Кроме того, на следующей неделе депутаты рассмотрят законопроект №6052 с изменениями в бюджет текущего года - этот законопроект выделяет до конца года каждому получателю субсидий по 4137 грн.

Рада рассмотрит также много вопросов по урегулированию труда, в частности законопроект №5388 про дерегуляцию трудовых отношений, уменьшение кадровой документации и упрощение приема на работу. В повестку войдет закон про кредиты аграриям №3205-1. Под этот закон подвязан транш МВФ на почти 350 млн долларов.

Наконец, на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит также: