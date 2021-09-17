В ОРДЛО замедлилась российская паспортизация

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская паспортизация на временно неподконтрольной территории Донбасса замедлилась. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 17 сентября, сообщает Корреспондент.

Статистика по количеству выданных Россией паспортов жителям ОРДЛО является разной, так как в нее иногда вносят и тех, кто только подал заявку на получение паспорта, пояснил секретарь СНБО.