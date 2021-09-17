Рада на следующей неделе не рассмотрит законопроект об олигархах - Разумков

Верховная Рада на следующей пленарной неделе не будет рассматривать законопроект о деолигархизации. Профильным управлениям парламента нужно еще подготовить документ к рассмотрению, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он объяснил, почему в следующий четверг рассмотрение законопроекта о деолигархизации не произойдет.

По словам Разумкова, если фракции будут настаивать на том, чтобы его рассмотреть, это может произойти до вынесения решения Венецианской комиссии, поскольку регламент ВР не запрещает этого делать. Однако, рассмотрение законопроекта на следующей неделе маловероятен, отметил спикер парламента.