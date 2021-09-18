Мы отслеживаем ситуацию после учений Беларуси и РФ - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина отслеживает ситуацию после российско-белорусских учений "Запад-2021". Он отметил, что это является вызовом для нашей страны, сообщает Обозреватель.

Такое заявление Данилов сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября. По его словам, обострения можно ожидать в любое время.

"Мы отслеживаем, что происходит. Для нас это вызов, мы не чувствуем себя защищенными. Может ли начаться обострение? В любое время, когда (президент России Владимир) Путин примет решение" , – сказал Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что Украина тоже будет проводить учения с привлечением стран НАТО.