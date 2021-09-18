Полиция задержала китайцев, нелегально работавших под Тернополем

Четверо граждан Китая работали на одном из производств неподалеку Збаража Тернопольской области. Двое из них были проблемы с документами: один человек нарушил разрешенный законодательством срок пребывания в Украине, другой - не имел разрешения на трудоустройство, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы полиции Тернопольщины в отношении нарушителей правоохранители составили админпротоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Также решается вопрос их о принудительном возвращении на родину.

Кроме этого, к административной ответственности за нарушение правил трудоустройства иностранцев привлекли и директора предприятия.