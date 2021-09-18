Украинцы могут получать на карту налоговую компенсацию

Украинцы, которые платили ипотеку, тратили деньги на образование, медицину или страховку, имеют право вернуть часть уплаченных налогов. Налог на доходы физических лет (НДФЛ) переведут на банковскую карту, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в Налоговом кодексе. Размер компенсации считают по формуле: потраченная сумма множится на 18%. Как получить компенсацию:

обратиться в налоговую по месту регистрации;

заполнить декларацию;

подтвердить расходы, за которые можно получить компенсацию;

в течение 60 дней получить средства на банковский счет.

Обратиться за компенсацией за 2020 год можно до конца 2021-го. Получить можно компенсацию только в том случае, если потратить деньги в украинской компании. Те, кто прошли лечение, например, в Германии, на компенсацию налогов права не имеют.

Также стоит отметить, что для получения возврата налогов нужно предоставить квитанции, справки, которые подтверждают расходы. Многие украинцы о такой возможности не знают, в то время как в странах ЕС, США, возврат налогов для многих семей является существенным доходом семьи.