В Луцке бус Нацгвардии протаранил маршрутку

В Луцке случилась дорожная авария с участием микроавтобуса Национальной гвардии и маршрутки.

По данным местного издания Волынские новости в результате столкновения на дороге никто не пострадал.﻿ Как рассказали очевидцы ДТП, перед перекрестком улиц Потебни и Гнидавская авто гвардейцев столкнулось с маршруткой №28, в которой находились пассажиры.

Удар пришелся на заднюю часть пассажирского автобуса. На место ДТП прибыли правоохранители, для выяснения деталей и обстоятельств аварии.