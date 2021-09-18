В Луцке бус Нацгвардии протаранил маршрутку
В Луцке случилась дорожная авария с участием микроавтобуса Национальной гвардии и маршрутки.
По данным местного издания Волынские новости в результате столкновения на дороге никто не пострадал. Как рассказали очевидцы ДТП, перед перекрестком улиц Потебни и Гнидавская авто гвардейцев столкнулось с маршруткой №28, в которой находились пассажиры.
Удар пришелся на заднюю часть пассажирского автобуса. На место ДТП прибыли правоохранители, для выяснения деталей и обстоятельств аварии.