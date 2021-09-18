ООН рассмотрит вопрос Украины, несмотря на оспаривание РФ

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила в повестку дня вопрос о временно оккупированных Россией территориях Украины.﻿ Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, сообщает УНИАН.

Украинские дипломаты приветствовали решение 76-й Генассамблеи ООН включить в повестку дня соответствующий пункт.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи включить пункт о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня ее 76-й сессии. С нетерпением ждем целенаправленной дискуссии о путях привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН" , - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято во время голосования в пятницу, 17 сентября: 65 стран проголосовали "за", 11 - "против", 37 - "воздержались". Этот вопрос стал первым, который пришлось рассматривать новой Генассамблее, пишет "Голос Америки".

Издание отмечает, что российская делегация трижды пыталась оспорить пункт повестки дня Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины. Эту инициативу России поддержало всего 11 государств. Однако 63 государства проголосовали за то, чтобы сохранить украинский пункт в повестке дня Генассамблеи. Еще 37 стран воздержались.