Хирурги извлекли из уретры подростка USB-кабель

Британскому подростку пришлось перенести экстренную операцию после того, как он решил измерить длину своего полового органа с помощью USB-кабеля, сообщает УНИАН.

Как пишет New York Post 15-летнего парня охватило "сексуальное любопытство", и он вставил USB-провод в свою уретру. Эксперимент, однако, обернулся неприятными последствиями, так как кабель застрял. Подросток пытался вытащить его самостоятельно, однако шнур слишком запутался.

К врачам парня привезла семья, когда из уретры начала течь кровь. В больнице Университетского колледжа Лондона подросток попросил поговорить с доктором без матери и признался медику в своем эксперименте.

Фото Urology Case Reports

Рентгеновские снимки показали, что внутри парня был настоящий гордиев узел из USB-кабеля. Чтобы вытащить шнур, хирургам пришлось сделать надрез между гениталиями и анусом подростка. На следующий день пострадавшего уже выписали из больницы, однако в дальнейшем ему еще потребуется наблюдение.

Введение предметов в интимные области может привести к множеству осложнений: от инфекций мочевыводящих путей до серьезных травм. Неизвестно, почему парень выбрал именно такой способ измерения, однако отмечается, что "пациент был здоровым подростком в хорошей форме без каких-либо психических расстройств в истории болезни".