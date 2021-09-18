Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

Австралия сожалеет об отзыве французского посла. Это заявил представитель австралийского министра иностранных дел Марис Пейн, сообщает РБК-Украина.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением" , - говорится в сообщении The Sydney Morning Herald.

В то же время Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей" , - добавляют в Канберре.

Автор: Анна Полисученко