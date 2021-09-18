Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла
Австралия сожалеет об отзыве французского посла. Это заявил представитель австралийского министра иностранных дел Марис Пейн, сообщает РБК-Украина.
"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - говорится в сообщении The Sydney Morning Herald.
В то же время Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", - добавляют в Канберре.
Автор: Анна Полисученко