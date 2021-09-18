Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

Австралия сожалеет об отзыве французского посла. Это заявил представитель австралийского министра иностранных дел Марис Пейн, сообщает РБК-Украина.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - говорится в сообщении The Sydney Morning Herald.

В то же время Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", - добавляют в Канберре.

Автор: Анна Полисученко

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