Курс валют НБУ на 18 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 18 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 17 сентября, не изменился и остается на уровне 26.67 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 18 сентября 2021 года.
Курс евро не изменился и остается на уровне 31.37 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 18 сентября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 18 сентября 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 36.87 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 18 сентября 2021 года.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 28.82 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 18 сентября 2021 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.86 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 18 сентября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.667200
|EUR
|Евро
|31.370000
|RUB
|Рубль
|0.368100
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.867400
|CHF
|Швейцарский франк
|28.815400
|PLN
|Польский злотый
|6.856200