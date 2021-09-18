Курс валют НБУ на 18 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 18 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 17 сентября, не изменился и остается на уровне 26.67 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 18 сентября 2021 года.

Курс евро не изменился и остается на уровне 31.37 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 18 сентября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 18 сентября 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 36.87 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 18 сентября 2021 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 28.82 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 18 сентября 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.86 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 18 сентября 2021 года.