Мэр Нью Йорка потроллил дипломатов РФ "Спутником V"

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио колко прокомментировал заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН, сообщает Укринформ.

«Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию - ред.)» , - сказал де Блазио журналистам в четверг.

При этом он саркастически заметил, что россияне ранее «сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США».

Поскольку возмущение посла РФ было обусловлено, в том числе и тем, что российскую вакцину «Спутник V» не признают в США, где Блазио отметил, что любое лицо, привитое «неутвержденным» препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.