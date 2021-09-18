Мэр Нью Йорка потроллил дипломатов РФ "Спутником V"
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио колко прокомментировал заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, которого возмутило требование предъявлять подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН, сообщает Укринформ.
«Если российский посол против этого, то я за это (обязательную вакцинацию -ред.)», - сказал де Блазио журналистам в четверг.
При этом он саркастически заметил, что россияне ранее «сами обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США».
Поскольку возмущение посла РФ было обусловлено, в том числе и тем, что российскую вакцину «Спутник V» не признают в США, где Блазио отметил, что любое лицо, привитое «неутвержденным» препаратом, может снова сделать бесплатно прививку в Нью-Йорке.
«Если их вакцина недостаточно хороша, они должны пойти и получить другую», - добавил мэр, имея в виду российских дипломатов.