СМИ: в Йемене число жертв боев с хуситами - минимум 45

В Йемене в ходе боев правительственных войск с хуситами в провинции Эль-Байда погибли по меньшей мере 45 человек, сообщает Корреспондент.

"Хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находящихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев" , - рассказал агентству Синьхуа анонимный военный источник.

По его данным, за сутки в боях погибли около 25 боевиков и более 20 военных. Источник добавил, что хуситы продвигаются в соседнюю провинцию Абьян, контролируемую правительством.