Центр Киева сегодня перекроют: перечень улиц

Сегодня, 18 сентября в Киеве перекроют движение транспорта. Причиной тому является проведение спортивного марафона, сообщает РБК-Украина.

Так, с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет ограничено движение автотранспорта на Контрактовой площади.

График перекрытия движения 18-19 сентября:

ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) - с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) - с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) - с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия движения 19 сентября:

ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 13:30;

Боричев спуск - с 07:00 до 13:30;

ул. Игоревская - с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) - с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) - с 07:00 до 11:00;

Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) - с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) - с 07:00 до 11:00;

Гаванский мост в направлении Северного моста - с 07:00 до 11:00;

ул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста - с 07:00 до 11:00

Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) - с 07:00 до 11:00;

вул. Трухановская - с 07:00 до 12:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 11:00;

Мост Метро - с 07:00 до 10:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 11:00.

Кроме того, по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта. Об их изменениях КГГА сообщит дополнительно.

Автор: Мария Кучерявец