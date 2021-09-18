В ГСЧС предупредили о сильных дождям и порывах ветра

В ряде областей Украины в субботу ожидаются значительные дожди и сильный ветер, на реках повысится уровень воды, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

18 сентября днем ​​в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в ближайшие дни в результате осадков ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями на некоторых реках.

Так, 18-21 сентября на реках бассейна Припяти вода поднимется на 0,1-0,5 м. На р. Припять в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ (I уровень опасности – желтый).

18-19 сентября на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается подъем воды на 0,2-0,8 м, без негативных последствий.

Также ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями без негативных последствий:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5-1,5 м;

на реках Закарпатья 0,3-1,5 м;

на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.