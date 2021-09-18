Арахамия допустил отставку Разумкова, но фракция этого еще не обсуждала

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Однако, по его словам, этот сценарий в фракции не обсуждался, сообщает Деловая столица.

Об этом Арахамия заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Это реально (отставка Разумкова — ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально решим" , — сказал Арахамия.

Напомним, вчера вечером между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, его первым заместителем Русланом Стефанчуком и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия произошла словесная перепалка в прямом эфире этого же ток-шоу из-за законопроекта об олигархах, который был направлен в Венецианскую комиссию.

Перед тем Давид Арахамия обвинил Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и спикера парламента Дмитрия Разумкова в том, что они умышленно пытаются "сбить" законопроект об олигархах.