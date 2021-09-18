Отец Ломаченко готовит Усика к бою с Джошуа

Отец и тренер Василия Ломаченко Анатолий готовит Александра Усика к поединку против Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк, передает ESPN.

Красюк подчеркнул, что Ломаченко будет находиться в углу Усика во время боя:

"Анатолий Ломаченко был наставником Усика еще со времен Олимпиады в Лондоне и до сих пор им остается. Он будет в углу Усика в Лондоне".

Напомним, что ранее Анатолий Ломаченко находился в углу Усика во время финального боя Всемирной суперсерии бокса против Мурата Гассиева за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Бой Джошуа - Усик пройдет 25 сентября.

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На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.

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