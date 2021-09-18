"Днепр-1" - "Верес": видео трансляция матча УПЛ

18 сентября на "Днепр-Арене" пройдет матч 8-го тура чемпионата Украины между "Днепром-1" и "Вересом", сообщает УНИАН.

Смотрите онлайн видео трансляцию матча "Днепр-1" - "Верес".

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

"Днепр-1" подошел к этому матчу на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 13 очков. У "Вереса" - 11 баллов и восьмая позиция.

По мнению букмекеров, "Днепр-1" является фаворитом домашнего для себя матча. На победу днепрян дается коэффициент 1,47, на ничью - 4,50, тогда как на успех "Вереса" - 6,60.

Видеотрансляция матча

Напомним, в прошлом туре чемпионата Украины "Днепр-1" проиграл "Шахтеру" (0:2), а "Верес" обыграл "Львов" (1:0).