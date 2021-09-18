Комитет Рады одобрил законопроект о повышении налогов
Финансовый комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению так называемый ресурсный законопроект 5600, который предполагает повышение ряда налогов, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил замглавы комитета Ярослав Железняк.
Ко второму чтению к законопроекту подали более 11,5 тысяч правок.
"После почти 25-ти часов заседаний налоговый комитет Рады проголосовал ко второму чтению №5600. За 22, воздержались четверо", - написал он.
Нардеп Нина Южанина уточняет, что комитет предложил поддержать увеличение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%, что должно обеспечить дополнительные 100 млн грн поступлений в бюджет.
"Просмотрели ставки рентной платы на железную, марганцевую руду по шкале, которая была предусмотрена в законопроекте. Они такими же и останутся, минус затраты на логистику (доставку, перевозку, транспортировку). По факту уменьшили - потери бюджета составят более 2 млрд грн от сегодняшних доходов (планировалось +4 млрд грн). Так законопроект стал не деолигархичним, как анонсировалось. Что и требовалось доказать", - написала Южанина.
Она также сообщила, что комитет поддержал повышение ставки экологического налога за размещение отходов независимо от класса и уровня их опасности на 10%.
"Оставили норму о том, что подакцизных товаров, в отношении которого у субъектов розничной торговли выявлена недостача по итогам инвентаризации, считается проданным и облагается ... Отказались от скандальной льготы по акцизу на налог на "зеленую" энергетику, что сначала было в законопроекте", - сообщила Южанина.
Кроме этого, комитет предлагает поддержать поправку, исключающую производителей мяса птицы с упрощенной системы налогообложения.
"Для них, за исключение производителей курятины, будет предусмотрены льготы по уплате налога на прибыль на пять лет", - сообщила нардеп.