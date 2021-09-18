Мир не сможет достичь цели по сдерживанию глобального потепления - ООН

Согласно планам по сокращению выбросов парниковых газов, которые подали почти 200 стран, миру не удастся достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса, сообщает Голос Америки.

Об этом говорится в отчете, который опубликовала ООН.

Зато с такими темпами, как сейчас, к концу XXI века планету ждет потепление на 2,7 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По мнению ученых, для того, чтобы избежать худших последствий климатического кризиса, температура на планете должна оставаться не выше 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По еще одному отчету ООН, который обнародовали в августе, по состоянию на сейчас повышение температуры уже достигло отметки 1,2 градуса.

В своем заявлении по поводу глобального потепления Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал путь, по которому движется планета, "катастрофическим".

"Невыполнение нашей цели будет измеряться массовыми потерями жизней и средств к существованию" , - сказал Антониу Гутерреш.

В своем заявлении Генеральный секретарь призвал страны установить смелые климатические цели для создания реалистичного пути к уменьшению темпов потепления на планете.