Ефросинина показала, как выглядела 15 лет назад

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками архивными снимками обложек журнала. Артистка показала, как изменилась за 15 лет, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Ефросинина опубликовала на странице в Instagram. На трех снимках знаменитость предстала в возрасте 27, 38 и 40 лет. На первом кадре Маша позировала с короткой челкой и в синем платье, на втором – во время второй беременности, а в третьем – в сексуальном алом платье.

"Эти три обложки сделаны в 2006, 2014 и 2019 годах. В 2006 я летала в Нью-Йорк на съемку к легендарному Жилю Бенсимону, в 2014 меня беременную Сашенькой снимала в Киеве знатная европейская фотограф. А к моему юбилею в 2019 сделали снимки в студии с молодой девушкой фотографом из Крыма" , – подписала кадры Маша.

Маша Ефросинина на обложке журнала в 2006 году. Источник: Instagram Маши Ефросининой

Маша Ефросинина в 2006 году. Источник: Instagram Маши Ефросининой

Маша Ефросинина на обложке журнала в 2014 году. Источник: Instagram Маши Ефросининой

Маша Ефросинина во время второй беременности. Источник: Instagram Маши Ефросининой

Маша Ефросинина на обложке журнала в 2019 году. Источник: Instagram Маши Ефросининой

Маша Ефросинина на обложке. Источник: Instagram Маши Ефросининой

Пользователям сети очень понравились архивные фото знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что с возрастом Ефросинина стала еще красивее.

"С каждым годом вы все лучше и лучше, а говорят еще что мужчины с возрастом хорошеют, ага", "Когда в 40 выглядишь младше ,чем в 25", "Восхитительная Маша", "Разные периоды-разная Маша,и с каждым годом все красивее и женственнее" , – писали поклонники под фото.

Комментарии в сети. Источник: Instagram Маши Ефросининой

Комментарии поклонников. Источник: Instagram Маши Ефросининой