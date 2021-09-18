Какой тип кузова авто выбирают украинцы: статистика

Раньше традиционно считалось, что в нашей стране все безоговорочно любят седаны. Но это уже давно далеко не так. Сегодня этот тип кузова даже не второй по популярности в Украине. Сайт изучил кузовные вкусы украинских автомобилистов и выяснил, как они изменились с прошлого года. А изменения есть, сообщает Autoconsulting.

По нашим данным, движение Украины в ЕС отразилось даже на вкусах и предпочтениях наших автомобилистов. Во всяком случае, один из самых популярных в Европе типов кузовов - хэтчбек, показал у нас максимальный рост, по сравнению с 2020-м годом. Хэтчбеков за 8 месяцев 2021-го у нас было продано почти на 34% больше.

Тип кузова, который по росту, по сравнению с прошлым годом, показал второй результат - универсал. Автомобилей с кузовом универсал у нас за 8 месяцев 2021-го было продано на 32% больше, чем за тот же период 2020-го.

Сложно сказать, связано ли это с загородным строительством или с активными закупками аграриями, но третий по темпам роста тип кузова - это пикап. В 2021-м было приобретено почти на 30% больше пикапов.

Так любимые в прошлом веке седаны, по темпам роста - на 4-й позиции. В 2021-м седанов было продано на 8% больше.

Напомним, что за 8 месяцев 2021-го рост украинского автомобильного рынка, по сравнению с 2020-м, составил 27,24%. Соответственно, реальный рост объемов и доли на рынке показали только универсалы, хэтчбеки и пикапы. А доля седанов - уменьшилась.

Совсем небольшой рост продаж, по сравнению с 2020-м годом, продемонстрировали купе. Плюс 3%. Это меньше темпов роста рынка, а значит и купе предпочитает все меньший процент покупателей.

А вот интерес к кабриолетам и лифтбэкам у украинских автомобилистов в 2021 году уменьшился. По сравнению с 2020-м, это, соответственно, минус почти 31% и минус 19%.

Объяснение смены предпочтений отечественных автомобилистов достаточно простое. Многие хотят либо универсальный кроссовер (а это - кузов универсал), либо - удобный компактный городской хэтчбек. Да и представление о солидном автомобиле тоже за эти годы сильно поменялось. Если в прошлом веке таким считался большой длинный и обязательно черный седан (в идеале - Mercedes-Benz), то сегодня образ «автомобиля мечты» - это кроссовер, не обязательно большой, и других цветов, да и марки.

Сегодня предпочтения наших автомобилистов по кузовам выглядят так:

Универсал - 68,25%

Хэтчбек - 17,28%

Седан - 12,17%

Лифтбэк - 1,19%

Пикап - 0,97%

Купе - 0,12%

Кабриолет - 0,02%