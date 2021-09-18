Юг Украины через 30 лет станет пустыней - ученый

Из-за изменений климата в Украине в ближайшие десятилетия юг страны может превратиться в сплошную пустыню, уникальные плодородные черноземы будут утрачены, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал украинский ученый, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, климат менялся всю историю нашей планеты, но он никогда не менялся с такой скоростью.

"В Украине есть такая замечательная экзотическая местность, называется Олешковские пески - маленький фрагме нт пустыни в Херсонской области. Там любят гонять на джипах, там даже верблюдов завели для туристов. Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь...

Буквально за несколько десятилетий из-за неправильного распахивания и высыхания там образовалась такая пустыня. Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины. Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками" , - заявил ученый.

Дикий заметил, что на юге всегда было засушливо - "всегда количество осадков было на грани того, что нужно для сельскохозяйственных земель, а теперь эта граница очень сильно сдвигается".

"Там было засушливо, а становится еще в разы засушливее. Кроме того, очень усиливается выветривание... Воды становится меньше, она высыхает, и почва подвергается гораздо более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке... Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать" , - сказал он.

Ученый добавил, что поднятие уровня мирового океана и возможные подтопления Украины - это далекая перспектива.