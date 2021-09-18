Ingenuity запечатлел марсианские валуны в формате 3D

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) предлагает полюбоваться стереоскопическим изображением каменистого холма на поверхности Марса, сообщает 3Dnews.

Изображения NASA

На фотографии запечатлён объект под названием Faillefeu. Это группа валунов, имеющая в поперечнике около 10 метров. На снимке видно, что некоторые из камней отбрасывают тень.

3D-изображение получено на основе двух фотографий, сделанных при помощи цветной камеры на борту марсианского вертолёта Ingenuity. Съёмка выполнялась 4 сентября — во время тринадцатого полёта аппарата. Тогда Ingenuity поднялся на высоту около 8 метров специально для получения изображений Faillefeu.

Две фотографии, положенные в основу стереоскопического изображения, сделаны с разнесением в 5 метров друг от друга. Для просмотра 3D-композиции необходимы красно-синие очки.

Изображения NASA

Добавим, что вертолёт Ingenuity прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля нынешнего года. С тех пор миниатюрный дрон, масса которого составляет 1,8 кг, смог преодолеть гораздо большее расстояние, нежели предполагали учётные.