Стала известна ёмкость аккумуляторов iPhone 13

В ходе анонса серии iPhone 13 компания Apple традиционно не уточнила ёмкость аккумуляторов в новых смартфонах. Однако эта информация впоследствии была опубликована от имени производителя на сайте Chemtrec, где собираются данные об опасных материалах. В среднем ёмкость батарей в новых моделях выросла на 13 % по сравнению с прошлогодним модельным рядом, сообщает 3Dnews.

Источник: theverge.com

Показатели в документе приведены в Вт·ч вместо традиционных мА·ч. Несмотря на то, что большинство производителей смартфонов пользуется мА·ч, на практике эта единица бывает недостаточно точной. Ниже приводим ёмкости аккумуляторов iPhone 13 и их сравнение с аналогичными прошлогодними моделями.

Согласно Apple, компания действительно предоставляет информацию Chemtrec для операторов, поэтому можно считать, что данные получены напрямую от производителя. Прирост ёмкости аккумуляторов оказался заметным. Любопытно, что у iPhone 12 и 12 Pro данный показатель был одинаковым, а в новом поколении батарея iPhone 13 Pro оказалась меньше, чем у iPhone 13. Физические размеры смартфонов остались теми же (кроме толщины), но iPhone 13 Pro Max получил дисплей с более высокой частотой обновления и дополнительное графическое ядро — пространства для аккумулятора осталось не так много. Модели новой линейки оказались немного толще и тяжелее в сравнении с предшественниками — производитель пошёл на компромисс, как с iPhone 11, когда увеличились и размеры устройств, и ёмкость батарей.

Для дальнейшего сравнения приводим ёмкость батарей других устройств (по данным iFixit):

Samsung Galaxy S21 Ultra: 18,84 Вт·ч;

Google Pixel 5: 15,48 Вт·ч;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra: 16,96 Вт·ч;

Nintendo Switch: 16 Вт·ч;

2020 iPad Air: 28,93 Вт·ч.

Флагманскую модель iPhone 13 Pro Max можно сравнивать не только с устройствами того же класса — его аккумулятор сравним с батареями ноутбуков: 71 % ёмкости аккумулятора Lenovo ThinkPad T480 (23,48 Вт·ч) и чуть более 33 % от MacBook Air (49,9 Вт·ч). Даже у Nintendo Switch батарея оказалась меньше.

Источник: theverge.com

С учётом того, что на новых моделях сменились не только аккумуляторы, но также процессоры и дисплеи, по одной только ёмкости трудно судить, насколько фактически увеличится продолжительность автономной работы устройств. Согласно Apple, для iPhone 13 Mini и iPhone 13 Pro она вырастет в среднем на 1,5 часа, а для iPhone 13 и 13 Pro Max — на 2,5 часа. Если же брать в расчёт только задачу по воспроизведению потокового видео, то у iPhone 13 она выросла на 4 часа, а у iPhone 13 Pro Max — на все 13.