В Нью-Йорке произошел массовый "мор" птиц

В Финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке (США) массово погибли птицы, врезавшиеся в небоскребы нового комплекса Всемирного торгового центра. Зоозащитники отмечают, что такая проблема существует давно, но обычно инцидентов такого масштаба не происходит, сообщает Обозреватель.

Стеклянные ярко освещенные высотки становятся причиной гибели разных видов пернатых в сезон весенней или осенней миграции. Как рассказала волонтерка Мелисса Брейер, обычно в этот период за свою смену она собирает около 20 мертвых или искалеченных птиц. В этот же раз она нашла 226 мертвых особей, передает National Audubon Society.

Женщина записала видео в Twitter﻿, показав масштабы происшествия. Она рассказала, что пришла в комплекс ВТЦ около 6:15 во вторник, 14 сентября.

"Обычно я подхожу к зданию и, может быть, замечу пару птиц, но тут я увидела больше, чем смогла сосчитать. Я просто повсюду видела птиц. Просто везде!" – сказала Брейер .

Волонтерке также удалось найти 30 раненых, но живых особей. Она отвезла их в реабилитационный центр Фонда диких птиц.

Часть из мертвых крылатых, найденных волонтеркой. Источник: Twitter / Мелисса Брейер

В National Audubon Society пояснили, что городские огни могут дезориентировать перелетные виды, из-за чего они нередко врезаются в здания или истощаются, не зная куда им направляться.

Стеклянные небоскребы опасны для птиц из-за того, что создают отражение и пернатые не понимают, что летят прямо в стену.

По данным зоозащитников, ежегодно только в Нью-Йорке это приводит к гибели от 90 тыс. до 230 тыс. крылатых. В целом по США этот показатель достигает 1 миллиарда.

Волонтеры отмечают, что уменьшить эту проблему могут простые действия: управляющие зданием могут просто выключить необязательное освещение во время миграции. Жители также могут присоединиться к инициативе у себя дома или на работе.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0 — Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14, 2021

Глава ассоциации китобоев после общественного резонанса признал, что это было ошибкой, однако утверждает, что действия были законными.