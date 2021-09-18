Молдова выразила сожаление РФ из-за открытия участков в Приднестровье

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы выразило сожаление в связи с тем, что российская сторона намерена открыть 19 участков 27 сентября в Приднестровье, несмотря на несогласие молдовских властей, сообщает Европейская правда.

Как отметили в министерстве, открытие участков на неконтролируемой молдовскими властями территории не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции жалеет, что, несмотря на последовательную позицию, высказанную молдовскими властями, российская сторона действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета, территориальной целостности Молдовы и двусторонней правовой базы" , - говорится в сообщении министерства, опубликованном 18 сентября.

Посольство РФ в Молдове обратилось в ведомство с просьбой организовать проведение выборов на территории страны. Власти Молдовы заявили, что нет никаких препятствий для открытия избирательных участков в населенных пунктах, находящихся под контролем конституционных властей Молдовы.

В то же время министерство обратилось к российской стороне с просьбой воздержаться от открытия 27 избирательных участков в приднестровском регионе, поскольку там невозможно обеспечить необходимые условия безопасности для голосования.

18 сентября на участке в Тирасполе проголосовал глава региона Вадим Красносельский.

Завтра, 19 сентября, в Приднестровье планируют открыть 27 участков.

Также российские граждане, проживающие в Молдове, могут проголосовать на участках в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле.