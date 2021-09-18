Данилов: Пора определяться, что делать с "Минском"

Властям Украины пора определяться, что делать с минскими соглашениями, поскольку они дают результатов, сообщает Корреспондент.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" выразил глава СНБО Алексей Данилов.

"Минский процесс – это такая интересная вещь, которая уже семь лет происходит, непонятно, когда он завершится… В Приднестровье с 1991 года продолжаются такие переговоры. Нам надо определяться, что с этим делать. Мы не можем постоянно находиться в состоянии ожидания и нерешения проблемы" , – сказал Данилов.

Он добавил, что именно от России зависит урегулирование на Донбассе.