Украинец превратил ГАЗ-21 Волга в электромобиль

Энтузиаст из Харькова по имени Олег переделал легендарную ГАЗ-21 Волга в электромобиль, сообщает АвтоПортал.

Свое творение он привез на технический фестиваль OldCarLand﻿ в Киеве.

Внешне электроВолга ничем не выделяется – вполне себе обычная «двадцать первая» (если не считать логотип «экологичного» зеленого цвета вместо родного красного). Но это пока не заглянуть внутрь.

Под капотом у машины спрятаны ключевые агрегаты. Это электромотор (обычный промышленный, который использовался и используется сейчас на заводских станках), вентилятор охлаждения, печка (кожух родной, а вот сама начинка – от современного Фольксвагена), преобразователь (самодельный), батареи (они, кстати, защищены необычно – пластиковыми судочками для еды; также часть элементов АКБ разместились в багажнике) и розетка на 220В для подключения к сети.

Как рассказал создатель, аккумуляторы были взяты от Nissan Leaf (судя по всему первого поколения). У них небольшая емкость – всего 21 Ач. Как следствие, электроВолга проезжает на одном заряде лишь 50 км. Впрочем, владельцу этого достаточно – по его словам, главной целью было сохранение изначальной массы машины, а не создание электромобиля и с большим запасом хода. Тем не менее, в седане есть еще достаточно места для того, чтобы «докинуть» дополнительные элементы питания и, таким образом, увеличить пробег.

Динамика разгона не замерялась, а вот максимальная скорость известна – 88 км/ч. Теоретически, можно выжать и больше, но разработчик говорит, что «в этом нет необходимости».

В салоне автомобиля обращают на себя внимание две педали – газ и тормоз. Тем не менее, у Волги осталась родная 3-ступенчатая МКПП. Также на передней панели установлен держатель для смартфона, и он там – не просто так. Сын Олега (Евгений) создал специальное мобильное приложение ElVolga, которое показывает расход энергии, запас хода, процесс зарядки и другие важные показатели.

Наконец, еще одна особенность машины – светодиодная оптика и LED-освещение внутреннего убранства.

К слову, Волга была выпущена в 1968 году.