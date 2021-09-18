Еще один штат США запретит продажу автомобилей с ДВС

Осенью 2020 года власти Калифорнии принял решение ввести запрет на продажу топливных машин с 2035 года. Теперь же аналогичный закон приняли в Нью-Йорке – его подписала новоиспечённый губернатор штата Кэти Хочул, сообщает АвтоПортал.

Согласно документу, через 14 лет в Нью-Йорке разрешат продавать лишь те легковые автомобили и легкие коммерческие машины, у которых нулевой уровень выбросов. С 2045 года это же правило будет действовать и в отношении грузовиков.

Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка определяет автомобили с нулевым уровнем выбросов как электромобили, питающиеся исключительно от тяговых батарей, (BEV) и электромобили на топливных элементах, читай – водородные машины (FCEV). То есть, новый закон не оставляет шансов на жизнь даже гибридам, которые сейчас считаются компромиссным решением.

Власти штата предполагают, что данный шаг поможет сократить общие выбросы парниковых газов в Нью-Йорке на 85% к 2050 году.

Отметим, что ранее президент США Джо Байден поставил цель сделать рынок автомобилей США наполовину «электрическим» уже к 2030 году.