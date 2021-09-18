Bloomberg опубликовал свежий рейтинг богатейших семей мира
Bloomberg опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых семей, которые владеют крупнейшими компаниями мира, сообщает УНИАН.
Как отмечает Bloomberg, 25 самых богатых семей увеличили свое состояние по сравнению с августом 2020 года на 22%, или на $312 миллиардов.
Лидером рейтинга стала семья Уолтон. Она контролирует одну из крупнейших сетей супермаркетов Walmart. Ее состояние за последний год выросло на $23 миллиарда и оценивается в $238,2 млрд. Компания Walton Enterprises владеет 48% акций сети Walmart, стоимость которых выросла.
На втором месте оказалась семья Марс, владеющая кондитерской корпорацией Mars. Их состояние оценивается в $141,9 млрд.
Третьей по размеру капитала в мире стала семья Кох, владеющая Koch Industries. Их состояние достигло $124,4 млрд. Компания работает в сфере нефтепереработки и химической промышленности.
Также в рейтинге оказались французская семья Эрме, владеющая модным домом Hermes с состоянием $116 млрд; королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд ($100 млрд); владельцы модного дома Chanel Вертхаймеры ($61,8 млрд); семья Томсон, которой принадлежит информационное агентство Thomson Reuters ($61,1 млрд); немецкая семья Берингер, владеющая фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim ($59,2 млрд) и другие.
Напомним, что первая тройка лидеров была такой же и в рейтинге Bloomberg 2019 года.
А вот согласно рейтингу самых богатых людей Bloomberg Billionaires Index (BBI) по состоянию на 18 сентября 2021 года в пятерку лидеров входят: глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ($205 млрд); основатель Amazon Джефф Безос ($200 млрд); французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно ($159 млрд); основатель Microsoft Билл Гейтс ($151 млрд); основатель Facebook Марк Цукерберг ($136 млрд.).