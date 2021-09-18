Раскрыты подробности о смарт-часах Apple Watch Series 7

Несколько дней назад Apple официально представила наручные смарт-часы Watch Series 7, но не стала раскрывать ряд технических характеристик гаджета, сообщает 3Dnews.

Теперь же в распоряжении сетевых источников оказался внутренний документ компании, устраняющий данный пробел.

Изображение Apple

Сообщается, что новинка несёт на борту процессор S7 System-in-Package (SiP), который, как утверждается, обеспечивает 20-процентный прирост производительности по сравнению с S5 SiP в составе Apple Watch SE. Объём встроенной флеш-памяти составляет 32 Гбайт.

В оснащение входит адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, поддерживающий частотные диапазоны 2,4 и 5 ГГц. Кроме того, присутствует контроллер Bluetooth 5.0. Поддерживается работа в сотовых сетях LTE.

Изображение Apple

Модель размером 41 мм весит 32 г в алюминиевом корпусе, 42,3 г в корпусе из нержавеющей стали и 37 г в титановом исполнении. У варианта размером 45 мм эти значения составляют соответственно 38,8, 51,5 и 45,1 г. Полностью перечень характеристик представлен ниже (нажмите для увеличения):

Стоит отметить, что Apple Watch Series 7 смогут функционировать в автономном режиме до 18 часов. Функция быстрой подзарядки позволяет восполнить запас энергии на 80 % приблизительно за 45 минут.