У каких авто расход топлива меньше и больше заявленного

Британский журнал WhatCar провел масштабное исследование по потреблению горючего автомобилями – а именно, выяснил, как реальный расход топлива отличается от того, который заявляется официально, сообщает АвтоПортал.

За основу коллеги взяли данные, которые получили в ходе собственных тестов, а также информацию по потреблению горючего от самих производителей. Последние, к слову, полагаются на новый всемирный стандарт (методику) определения расхода топлива WLTP, который действует с 2019 года. Ранее же во внимание брались числа, определенные по циклу NEDC – на сегодняшний день он считается устаревшим.

Как и другие тесты, испытания WhatCar проводились в лабораторных условиях, однако они были максимально приближены к реальным (моделирование передвижение в городе, поселке/селе, на шоссе…) в отличие от тех же замеров по WLTP и NEDC.

А вот какие результаты получились по конкретным моделям (ТОП-5 лучших и худших)

У каких авто расход меньше заявленного

5. Honda Civic Type R

На пятом месте – Honda Civic Type R. 320-сильный спорт-хетч оказался на 9,2% экономичнее, чем показал тест WLTP, чего никак нельзя было ожидать от столь мощной модели.

4. Dacia/Renault Duster

Сразу за Цивиком идет Dacia/Renault Duster с бензиновым двигателем мощностью 130 л.с. Популярный франко-румынский кроссовер уже зарекомендовал себя отличным соотношением цены и качества, а экономичность 1,3-литрового мотора привносит ему лишь дополнительной привлекательности. Автомобиль потребляет на 10,1 процента меньше заявленного.

3. Volkswagen Up!

Небольшой легкий городской автомобиль, который показал на 10,5% лучший результат, чем в официальных тестах. Кстати, самая экономичная модель в этом списке.

2. Honda CR-V Hybrid

На втором месте в рейтинге находится гибрид, – и снова Honda. В cлучае с CR-V бензиновый двигатель не выполняет тяговую роль – ему отведена роль генератора (энергии для основного электромотора). Таким образом, ДВС подвержен минимальным нагрузкам, а, следовательно, потребляет намного меньше топлива. При этом испытание ВатКар показало, что он еще и расходует на 12,3% меньше заявленного.

1. Ford Ranger (дизельный)

Ренжер далеко не самый экономичный автомобиль, однако у него наименьшая разница среди всех по реальному и заявленному запасу хода. Целых 18,6%!

У каких авто расход больше заявленного

5. Audi A3 Sedan

Audi A3 в версии 35 TFSI – первый в списке аутсайдеров. Он расходует на 16% больше, чем гласит WLTP.

4. Renault Clio e-tech

Четвертое место среди самых «прожорливых» автомобилей занял гибридный Renault Clio. В тесте он израсходовал топлива на 19,6% больше заявленного.

3. Ford Fiesta

На третьем месте расположился Ford Fiesta с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 155 л.с. Двигатель, как видно, производительный и при этом ожидаемо «аппетитный». Разница – на уровне 20%.

2. Suzuki Swace

А на предпоследнем месте находится гибрид Suzuki Swace, который показал результат на 21,6% хуже, чем на испытаниях по WLTP.

1. BMW 420d

Наконец, последний автомобиль антиТОП – BMW 420d. Согласно тесту WhatCar, у него разница в потреблении топлива составляет 26,4% (больше заявленного).